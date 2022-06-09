Популярний в Україні ресторатор і багаторічний суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який днями оголосив про відкриття свого нового ресторану у Львові, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен присвятив свій пост у соцмережі Дню дружби.

У мікроблозі Ектор опублікував миле фото, на якому зображений у цікавій локації і стильному образі. А в підписі до публікації поміркував про дружбу, але не між людьми, а між країнами.

"Не той друг, хто про це кричить. Зазвичай 9 червня в України відзначався день друзів. Як світле свято, але зараз викликає дивні відчуття ... раніше Росія називала нас друзями. Того більше - братами. Яке лицемірство. Ми їздили один до одного в гості, брали участь в різних телешоу, фільми разом знімали. Але які ми були сліпі... погано вчили історію. Цей "друг" підло підкрався вночі і почав війну! Почав ще 8 років тому, а 24 лютого просто вирішив вбити весь народ. Спалив міста, згвалтував жінок, вбив дітей і продовжує це робити, навіть не соромлячись. Не друзі ми. І озираючись назад, розумію, що ніколи і не були. Бо в дружбі не конкурують, не заздрять, не труять і не заважають розвиватися.

Але у нас є круті друзі! Вони дають житло нашим біженцям, завозять гуманітарну допомогу, дають зброю і разом з нами відвертаються від усього російського. Адже справжні друзі пізнаються в біді! І для мене особисто, найкраще себе, як друг - показала Польща, а ви як думаєте? Кого ще вважаєте друзями?",- написав Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Переможниця "Холостяка" Ульянова заговорила про цікаві подарунки на день народження: "Соромно зізнатися".

Як повідомляла Politeka, Леді елегантність: Ребрик захопила витонченими формами в літньому костюмі.

Також Politeka писала, що Кароль у спортивній толстовці показала без зайвого пафосу новий стиль: "Як символ українських матерів".