Популярный в Украине ресторатор и многолетний судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который на днях объявил об открытии своего нового ресторана во Львове, часто делится с поклонниками яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен посвятил свой пост в соцсети Дню дружбы.

В микроблоге Эктор опубликовал милое фото, на котором запечатлен в интересной локации и стильном образе. А в подписи к публикации порассуждал о дружбе, но не между людьми, а между странами.

"Не тот друг, кто об этом кричит. Обычно 9 июня у Украины отмечался день друзей. Как светлый праздник, но сейчас вызывает странные ощущения… Раньше россия называла нас друзьями. Того больше – братьями. Какое лицемерие. Мы ездили друг к другу в гости, принимали участие в разных телешоу, фильмы вместе снимали. Но какие мы были слепые… плохо учили историю. Этот "друг" подло подкрался ночью и начал войну! Начал еще 8 лет назад, а 24 февраля просто решил убить весь народ. Сжег города, изнасиловал женщин, убил детей и продолжает это делать, даже не стесняясь. Не друзья мы. И оглядываясь назад, понимаю, что никогда и не были. Ибо в дружбе не конкурируют, не завидуют, не травят и не мешают развиваться.

Но у нас есть крутые друзья! Они дают жилье нашим беженцам, завозят гуманитарную помощь, дают оружие и вместе с нами отворачиваются от всего русского. Ведь настоящие друзья познаются в беде! И для меня лично, самое лучшее себя, как друг – показала Польша, а вы как думаете? Кого еще считаете друзьями?", - написал Хименес-Браво.

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