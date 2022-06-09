Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес в свої 52 роки виглядає досить добре, доглянуто і явно молодше своїх років. Саме тому в мережі під постами Лопес часто обговорюють, що артистка насправді захоплюється не тільки спортом, але і уколами краси.

Дженніфер дані заяви лише відкидає, продовжуючи радувати образами на публіці.

Артистка з'явилася на публіці під час кінофестивалю Tribeca без білизни. У Instagram Лопес показала, як вона позує в напівпрозорій сукні від бренду Tom Ford з прозорими вставками.

"Шоу тільки починається; Королева; найбільший вид! 🖤 ; 😍 Вау! Ти виглядаєш неймовірно! Ти виглядаєш неймовірно! Не терпиться подивитися ❤️; Люблю тебе @jlo!❤ ; Це ваше найкраще фото😀! Прокляття! Оккккк!🔥 ; Шикарно ❤; Вітаю дорога Дженніфер ❤️", - відповідають в мережі.

А ось на побаченнях артистка разом з Беном Аффлеком поводиться досить природно і не приховує - їй подобається виглядати просто поза камерами. Як можна помітити, нещодавно вона прогулювалася з Аффлеком і родичами по місту, але вразила видом без прикрас.

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