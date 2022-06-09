Известная певица и актриса Дженнифер Лопес в свои 52 года выглядит довольно хорошо, ухоженно и явно моложе своих лет. Именно поэтому в сети под постами Лопес часто обсуждают, что артистка на самом деле увлекается не только спортом, но и уколами красоты.

Дженнифер данные заявления лишь отвергает, продолжая радовать образами на публике.

Артистка появилась на публике во время кинофестиваля Tribeca без белья. В Инстаграм Лопес показала, как она позирует в полупрозрачном платье от бренда Tom Ford с прозрачными вставками.

«Шоу только начинается; Королева; Величайший вид! 🖤; 😍 Вау! Ты выглядишь невероятно! Ты выглядишь невероятно! Не терпится посмотреть ❤️; Люблю тебя @jlo!❤; Это Ваше лучшее фото😀! Проклятие! Оккккк!🔥; Шикарно ❤; Поздравляю дорогая Дженнифер ❤️», - отвечают в сети.

А вот на свиданиях артистка вместе с Беном Аффлеком ведет себя весьма естественно и не скрывает - ей нравится выглядеть просто вне камер. Как можно заметить, недавно она прогуливалась с Аффлеком и родственниками по городу, но впечатлила видом без прикрас.

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