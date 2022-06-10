Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса. Зірка кілька років тому перемогла на шоу "Танці з зірками", а після цього стала головною героїнею шоу "Холостячка". Але побудувати тривалі відносини актрисі з переможцем Олександром Еллертом не вдалося. А минулого року Мішина вже була суддею проекту"Україна має талант". Не забуває Ксенія і про Instagram, де ділиться найцікавішим.

Цього разу зірка вирішила поділитися мудрістю, а також вразила кадрами з душу.

"Останні кілька років найпопулярніший мем про те, що з кожним новим роком життя приносить нам більш складні випробування", - почала Ксенія.

"Пам'ятайте, як після корони і всіх бід і обмежень, які приніс вірус, всі жартували, що тепер залишилися тільки інопланетяни", - продовжила Мішина.

"Життя здається тут нас переграла і запропонувала випробування серйозніше. І тепер мені стало набагато очевидніше те, що стабільності не існує і головний урок людей - навчитися любити життя", - додала актриса, показуючи кадри з душу.

"Не чіплятися за успіхи, матеріальне і взагалі не чіплятися нема за що. Навіть за близьких (але цей рівень, чесно, мені не відомий, це про ченців високо в горах Тибету", - підсумувала Ксенія.

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