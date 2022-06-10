Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса. Звезда несколько лет назад победила на шоу "Танці з зірками", а после этого стала главной героиней шоу "Холостячка". Но построить длительные отношения актрисе с победителем Александром Эллертом не удалось. А в прошлом году Мишина уже была судьей проекта "Україна має талант". Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится самым интересным.

В этот раз звезда решила поделиться мудростью, а также впечатлила кадрами из душа.

"Последние несколько лет самый популярный мэм о том, что с каждым новым годом жизнь приносит нам более сложные испытания", - начала Ксения.

"Помните, как после короны и всех бед и ограничений, которые принес вирус, все шутили, что теперь остались только инопланетяне", - продолжила Мишина.

"Жизнь кажется тут нас переиграла и предложила испытание серьезней. И теперь мне стало намного очевидней то, что стабильности не существует и главный урок людей - научиться любить жизнь", - добавила актриса, показывая кадры из душа.

"Не цепляться за успехи, материальное и вообще не цепляться не за что. Даже за близких (но этот уровень, честно, мне не известен, это о монахах высоко в горах Тибета", - подытожила Ксения.

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