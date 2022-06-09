Як пише Politeka.net, в Instagram у Моніки Беллуччі у свої 57 років здатна привернути увагу не тільки квітучим виглядом, але і моложавой зовнішністю. Примітно, артистка відмовляється від уколів краси і часто показує зморшки, щоб виглядати натурально.
Однак при цьому Беллуччі все ще вільно демонструє пишну фігуру і без скромності робить акценти на декольте. Нещодавно зірка здивувала знову під час свіжої фотосесії, на якій з'явилася в образі фатальної блондинки.
"Королева краси ❤️😍; я так тебе люблю Моніка; Ти виглядаєш так красиво, моя богиня; це літнє загострення🔥❤️; однієї похвали буде мало❤️; могла б підкорити світ в такому віед🎩 🎖; чудово❤️; чудово, мені дуже подобається" - пишуть фанати.
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А раніше Беллуччі постала в золотій сукні з незвичайного матеріалу. Плечі і руки зірки були відкриті, що дуже незвично для актриси, яка останнім часом все частіше віддає перевагу чорним нарядам, які прикривають її зону декольте.
Атмосфери фотографії надала незвичайна обробка і золотисте прикраса на шиї у зірки.
Нагадаємо, що Моніка Беллуччі зачарувала виглядом у довгій сукні з прикритою головою: "Мода на хіджаб?».
Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі продемонструвала, що означає елегантність: "ідеал".
Також Politeka писала, що Моніка Беллуччі засвітилася в шкіряному міні, похвалившись фігурою:"гідна захоплення".