Культовая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи примерила элегантный образ в белом для обложки глянцевого журнала.

Как пишет Politeka.net, 57-летняя знаменитость в очередной раз впечатлила поклонников своей неувядающей красотой. В последнее время Беллуччи практически перестала сниматься в новых фильмах, однако не прекращает свою модельную деятельность. Какое-то время звезда не публиковала в соцсетях новых кадров, однако сейчас она часто радует поклонников снимками со своих фотосессий.

На этот раз Беллуччи показала фото, которое сняли для обложки журнала Schön!. На нем модель позировала в спокойном и элегантном образе без экстравагантных излишеств. На ней было пальто эффектного молочного оттенка и без лишних украшений.

Для снимка модель высоко подняла ворот наряда, а поверх него надела необычное изумрудное ожерелье.

На фото Беллуччи позировала с закрытыми глазами и слегка приподнятой головой. Ее волосы были зачесаны назад, а образ дополнял макияж в нюдовых оттенках.

Поклонники модели не смогли пройти мимо.

«Вау. Восхитительно», «Моя любимая», «Неповторимая», «Но как красиво. В ней много стиля и харизмы», «Идеал», «Королева», - пишут люди.

Напомним, 57-летняя Моника Беллуччи втиснулась в кожаное мини и хвастнула фигурой.

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи поразила видом в длинном платье с покрытой головой.

Также Politeka писала, что 57-летняя Моника Беллуччи озадачила видом в странном головном уборе.