Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Моника Беллуччи опубликовала обложку, на которой предстала в очень необычном наряде. Она позировала в длинном черном платье с длинными рукавами, которое полностью прикрыло ее тело. Голова звезды тоже была покрыта своеобразным капюшоном.
В комментариях актрисе оставили массу отзывов. Многие отметили, что наряд выполнен в мусульманской стилистике.
«На обложке русского журнала, люблю и обожаю», «Это своего рода мода на хиджаб?», «Королева красоты», «Странный наряд», «Необычный образ, но мне не нравится такая мода», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Беллуччи также опубликовала портретное фото, на котором продемонстрировала безупречное лицо. Она позировала в привычном для себя черном платье с высокой горловиной. Яркий макияж сделал образ дивы незабываемым.
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Напомним, что Моника Беллуччи засветила свое лицо без ретуши: "Женщинам на заметку".
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