Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Моники Беллуччи в свои 57 лет способна привлечь внимание не только цветущим видом, но и моложавой внешностью. Примечательно, артистка отказывается от уколов красоты и часто показывает морщинки, чтобы выглядеть натурально.

Однако при этом Беллуччи все еще свободно демонстрирует пышную фигуру и без скромности делает акценты на декольте. Недавно звезда изумила снова во время свежей фотосессии, на которой появилась в образе роковой блондинки.

«Королева красоты ❤️😍; я так тебя люблю моника; Ты выглядишь так красиво, моя богиня; это летнее обострение🔥❤️; одной похвалы будет мало❤️; могла бы покорить мир в таком виед🎩🎖; Великолепно ❤️; превосходно, мне очень нравится» - пишут фанаты.

А ранее Беллуччи предстала в золотом платье из необычного материала. Плечи и руки звезды были открыты, что очень непривычно для актрисы, которая в последнее время все чаще отдает предпочтение черным нарядам, которые прикрывают ее зону декольте.

Атмосферы фотографии придала необычная обработка и золотистое украшение на шее у звезды.

Напомним, что Моника Беллуччи очаровала видом в длинном платье с прикрытой головой: «Мода на хиджаб?».

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи продемонстрировала, что значит элегантность: "Идеал".

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи засветилась в кожаном мини, похваставшись фигурой: "Достойна восхищения".