Модель Моника Беллуччи довольно долгое время не публиковала новіх кадров в сети и не рассказівала о себе, даже о важніх мероприятиях артистка предпочла не говорить. И хотя теперь Беллуччи практически не снимается в фильмах, она является частой гостьей на модных показах, в которых сама любила ранее участвовать.

Не так давно стало известно, что звезда пробует себя в роли актрисы театра и даже поучаствует в спектаклях и поездит по миру. Сейчас она увлечена новыми проектами, поэтому редкий новый кадр в сети сразу вызвал резонанс.

Так, артистка позировала в кожаной кофте на пуговицах и маленькой кожаной юбке такого же цвета. Причем 57-летней Беллуччи на удивление подошел такой лук.

«Королева ♥️🌹; такой изящной может быть только Моника️❤️; Невероятно красиво 😍; Красиво ❤; оо гюзельсин 😍 ты слишком красивая ❤️; Самая красивая 😍; Пожалуйста, поддержите и дальше цветущую красоту 😭; Шикарно 🖤; Вверх! 😍; Шикарно😍❤️; Самая красивая женщина на земле 🌹; Ваша красотка достойна достойна восхищения» - пишут в сети.

Как можно заметить, артистка избегает повышенного внимания, делая акцент уже на успехах своей старшей дочери - Девы Кассель.

На фан-страницах же с удовольствием обсуждают то, как сейчас выглядит Беллуччи без фотошопа и яркого макияжа. По словам актрисы, ей нравится быть естественной – она даже не сидела и не планирует быть на диетах.

Напомним, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье впечатлила формами: "Все средства хороши".

Также Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье приковала взгляды к себе: «Фигура мечты».

А еще Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в платье с вырезом козырнула прелестями: "Как на портрете".