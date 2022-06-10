Зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде показала, як тренується, поділившись кадрами в своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде - відома українська співачка, яку продюсує знаменитий Виконавець Потап. Зірка минулого року стала ведучою проекту"Орел і Решка". Не забуває Мішель і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Мішель вирішила показати, як тренується. Як можна помітити, Андраде розминалася біля лавочки. Зірка була в топіку і шортиках. Співачка тільки пробігла майже 5 км, після чого вирішила зробити розминку.

"Виконано", - написала Мішель, показуючи результат бігу.

А до цього Мішель розповіла, скільки їй вдалося зібрати грошей.

"За 3 місяці ми зібрали понад 170 000 грн, більшу частину яких передали фонду Support Ukraine. А також ми придбали бронежилети, каски, тепловізор і форму для ЗСУ", - написала Мішель.

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