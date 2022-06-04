Звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде показала неудачные моменты во время съемок трэвел-шоу.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которую продюсирует Потап. Звезда не так давно стала ведущей проекта "Орел и Решка". Артистка решила опубликовать свои казусы во время съемок, поделившись кадрами в своем ТикТок.

На кадрах Мишель падала, ударялась, а также стучала мячиком по одному месту. Еще Андраде умудрилась застрять на автомобиле.

"А какие у вас таланты?", - спросила Мишель.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"У меня такой же талант", "Н - непредсказуемая", "Шикарная", "По невнимательности она чемпион", "Я тоже такая", "Это прямо про меня", "Я дома постоянно падаю на ровном месте", "Я думала, я одна такая".

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