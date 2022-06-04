Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которую продюсирует Потап. Звезда не так давно стала ведущей проекта "Орел и Решка". Артистка решила опубликовать свои казусы во время съемок, поделившись кадрами в своем ТикТок.
На кадрах Мишель падала, ударялась, а также стучала мячиком по одному месту. Еще Андраде умудрилась застрять на автомобиле.
"А какие у вас таланты?", - спросила Мишель.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"У меня такой же талант", "Н - непредсказуемая", "Шикарная", "По невнимательности она чемпион", "Я тоже такая", "Это прямо про меня", "Я дома постоянно падаю на ровном месте", "Я думала, я одна такая".
Напомним, Позитив и Мишель Андраде снова вместе, артисты заинтриговали украинцев
А еще Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Андраде обратилась к мировому сообществу
Также Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" показала, как помогает украинцам, находясь в Португалии