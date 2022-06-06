Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которую продюсирует Потап. А недавно звезду позвали біть ведущей проекта "Орел и Решка". Не забывает Андраде и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решила показать, как проходили съемки легендарного проекта.

"Недавно зашла в свою фотопленку, и она у меня полностью забита воспоминаниями со съёмок.

А сегодня поняла, что ровно год назад вышел первый выпуск ОиР «Земляне». Люблю этот проект и очень скучаю! Надеюсь, что уже совсем скоро, после нашей победы, мы вернемся к съёмкам и продолжаем открывать для вас мир", - написала Андраде к кадрам, которые показала.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Круто было", "Такие теплые фото и видео", "Вау, самый милый, самый красивый котик на земле, ну просто нет слов. Зайка, ты самая лучшая, честно".

Напомним, звезда "Орел и Решка" Андраде показала свои конфузы во время съемок шоу

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