Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которую продюсирует знаменитый исполнитель Потап. Звезда в прошлом году стала ведущей проекта "Орел и Решка". Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Мишель решила показать, как тренируется. Как можно заметить, Андраде разминалась возле лавочки. Звезда была в топике и шортиках. Певица только пробежала почти 5 км, после чего решила сделать разминку.
"Выполнено", - написала Мишель, показывая результат бега.
А до этого Мишель рассказала, сколько ей удалось собрать денег.
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"За 3 месяца мы собрали более 170 000 грн, большую часть которых передали фонду Support Ukraine. А также мы приобрели бронежилеты, каски, тепловизор и форму для ВСУ", - написала Мишель.
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