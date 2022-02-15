Известная украинская певица, подопечная Потапа, ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Мишель Андраде побывала на популярном проекте, где к ней обратился один из парней с неожиданным предложением.

Мишель Андраде давно стала популярной в Украине, передает Politeka.net. Красотка активно развивает творчество и снимается в разных проектах.

В этот раз певица побывала на Ютуб-канале "Львы на Джипе" и снялась в видео "Подкаты ко дню влюбленных". Мишель Андраде опубликовала отрывок в своем Инстаграм (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

К исполнительнице обратился парень с неожиданным предложением:

"У меня рост два метра и рядом со мной ты будешь себя чувствовать, как в Боливии - тоже будешь лазить каждый день на гору и гладить мохнатую альпаку", - заявил комик.

В ответ Мишель Андраде не сдержала смеха.

"@lvi_na_jeepe как вам подкат От 1 до 10", - написала артистка.

Публикация быстро собрала почти 2000 просмотров и много комментариев.

"Мишелька, ты шикарная🥰🥰🥰", "Из всех что были этот был лучшим)", "❤️🇧🇴🙌👏👏👏", - написали пользователи Сети в комментариях под забавными кадрами.

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