Мишель Андраде давно стала популярной в Украине, передает Politeka.net. Красотка активно развивает творчество и снимается в разных проектах.
В этот раз певица побывала на Ютуб-канале "Львы на Джипе" и снялась в видео "Подкаты ко дню влюбленных". Мишель Андраде опубликовала отрывок в своем Инстаграм (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
К исполнительнице обратился парень с неожиданным предложением:
"У меня рост два метра и рядом со мной ты будешь себя чувствовать, как в Боливии - тоже будешь лазить каждый день на гору и гладить мохнатую альпаку", - заявил комик.
В ответ Мишель Андраде не сдержала смеха.
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"@lvi_na_jeepe как вам подкат От 1 до 10", - написала артистка.
Публикация быстро собрала почти 2000 просмотров и много комментариев.
"Мишелька, ты шикарная🥰🥰🥰", "Из всех что были этот был лучшим)", "❤️🇧🇴🙌👏👏👏", - написали пользователи Сети в комментариях под забавными кадрами.
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