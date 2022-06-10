Популярна українська актриса Ольга Сумська, дочка якої з дітьми і чоловіком залишилася жити в Москві незважаючи на війну, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі щемливі кадри з притулку для тварин, де нещодавно побувала.

На фотографіях Ольга позує з щенятами і милим котиком на руках, вона мило посміхається. А ще актриса зняла на відео, як проводила час з пухнастиками. І судячи з кадрів, вона вичісувала котиків і гуляла з собаками.

У підписі до публікації Сумська розповіла про притулок і кращих друзів людини. "З ДНЕМ ДРУЗІВ! Мабуть, кращих друзів і не знайдеш, як ці малі і великі! Найвірніші, найвідданіші! Нещодавно провела час у притулку @zoopatrul.ua, які рятують наших домашніх улюбленців з-під завалів, знаходять нові будинки для сотні тварин! Це просто героїчний колектив, якому ми дякуємо щодня за відданість своїй благородній справі! Всі ці котики і собачки шукають господарів! І я впевнена, вони їх обов'язково знайдуть!",- написала актриса.

Нагадаємо, Осадча довела журналістку до сліз, здивувавши історією: "Цей біль неможливо вгамувати...".

Як повідомляла Politeka, "З перших днів війни...": Каменських у чорному вбранні показала кадри з виступу в Литві.

Також Politeka писала, що Федишин в розкішній сукні з вишивкою показала унікальний образ: "Частіше б так і радісніше".