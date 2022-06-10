Популярная украинская актриса Ольга Сумская, дочь которой с детьми и мужем осталась жить в Москве несмотря на войну, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети щемящие кадры из приюта для животных, где недавно побывала.

На фотографиях Ольга позирует со щенятами и милым котиком на руках, она мило улыбается. А еще актриса сняла на видео, как проводила время с пушистиками. И судя по кадрам, она вычесывала котиков и гуляла с собаками.

В подписи к публикации Сумская рассказала о приюте и лучших друзьях человека. "С ДНЕМ ДРУЗЕЙ! Пожалуй, лучших друзей и не найдешь, как эти малые и большие! Самые верные, самые преданные! Недавно провела время в приюте @zoopatrul.ua, спасающих наших домашних любимцев из-под завалов, находят новые дома для сотни животных! Это просто героический коллектив, которого мы благодарим каждый день за преданность своему благородному делу! Все эти котики и собачки ищут хозяев! И я уверена, они их обязательно найдут!", - написала актриса.

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