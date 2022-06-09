Популярная певица Ирина Федишин активно ведет Инстаграм, она путешествует по миру и рассказывает о концертах. Их артистка проводит для помощи украинским беженцам, а также тем гражданам, которые потеряли свои дома и близких.
Не смотря на несколько скандалов, Ирину продолжают поддерживать поклонники и нахваливать ее образы. На выступлениях Федишин красуется в нарядах с вышивкой и цветами.
«Спасибо всем, кто приехал и тем самым поддержал ВСУ, поскольку все вырученные средства с концерта пойдут на помощь нашим защитникам. Невероятно счастлива работать в творческом тандеме с пианистом мирового уровня Евгением Хмарой. @evgenykhmara
P.S.: особое спасибо моим друзьям, Виталию и Наде, которые приложили максимум усилий и организовали шоу европейского уровня в украинском формате 🔥🇺🇦 Горжусь такими украинцами, которые борются каждый день, не уставая, и упорно помогая ВСУ, приближая нашу помощь» - говорит Федишин.
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«Какая вы красивая, особенно в платье вышиванке! И большая молодец, гордимся вами!; Спасибо за возможность приобщиться, Вы делаете большое дело🇺🇦🙏🇪🇸; Люблю безгранично 🇺🇦 Ценю вашу добро; Красавица и красивая певица 😍❤️; делает хорошее дело, молодец; чаще бы так и радостнее становится».
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