Певица показала фотографии со своего выступления и рассказала о том, сколько средств удалось собрать.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас активно выступает за границей на благотворительных концертах, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram.

Так, недавно артистка анонсировала свое будущее выступление в Праге, а пока показала кадры с концерта в Литве, где удалось собрать 120 тысяч евро. Как видно, на сцену певица вышла в черном закрытом наряде, ее пышные кудрявые волосы распущены, а на лице легкий макияж и нарисованный на щеке флажок Украины.

В подписи к публикации Каменских рассказала об этом выступлении.

"Сегодня в 21:00 на @tet_tv будет трансляция большого благотворительного концерта "Сила единства", недавно проходившего в Литве. Вы услышите сразу три песни (одну из которых вы еще не слышали) – "Я – Украина", "You crying" и "Back home". Я посвятила их моей родной стране и всем украинцам. Это событие призвано поддержать Украину и собрать средства на будущее лечение и реабилитацию украинских защитников в Литве. В Литве сбор все еще продолжается и в настоящее время собрано более 120 000 евро.

Благодарна Литве и членам клубов ROTARY INTERNATIONAL и LIONS CLUB за организацию этого события и за активную помощь украинцам с первых дней войны. Также благодарю литовских артистов, которые также присоединились, телеканалам @lrt.lt и @m1ukraine, которые транслировали у себя этот концерт и всем, кто помог собрать средства для наших украинских защитников. Вместе мы обязательно вернем мир в Украину", - написала артистка.

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