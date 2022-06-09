Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Звезда сейчас занимается помощью украинцам, но не забывает и о своей страничке в Инстаграм. В этот раз Катя решила рассказать об интервью, которое давала для польского телевидения.

"Когда ты каждый день живешь в делах, помогаешь, решаешь, крутишься нонстоп, нет времени погружаться в раздумья. Но каждый раз такие интервью накрывают новым осознанием ужаса.

Сегодня вспомнила Сашу, маленького нашего ангела, который не добрался до берега лодкой, убегая от оккупантов и плакали вместе с журналисткой…", - написала Осадчая.

Украинцы начали обсуждать публикацию кати, рассказывая, как можно унять боль:

"Утолить нестерпимую боль помогают добрые дела, и то, что наши Защитники и Защитницы освобождают наши территории и наших людей", "Честно выплакиваю все, что должно быть выплакано", "Эту боль невозможно унять".

Напомним, Осадчая предупредила украинцев о надвигающейся трагедии, подробности

Также Politeka сообщала, что Осадчая публично осадила Тодоренко, игнорирующую украинцев

А еще Politeka писала, что Осадчая пристыдила "главную предательницу" Украины и назвала ее имя



