Популярний український співак Макс Барських, який після початку війни повернувся в Україну і голосно заявив про свою проукраїнську позицію, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, Цього разу Макс розповів про новий проект свого продюсера і відомого режисера Алана Бадоєва.

Як виявилося, друг Макса Алан вирішив зняти документальний фільм про війну в Україні. Цікавий проект тим, що режисер попросив українців поділиться своїми фото, відео та історіями. І за цими документальними підтвердженнями зніме кіно під назвою "Довга доба".

У підписі до публікації Барських написав: "Вітаю свого друга @alanbadoev з прем'єрою першого тизера документальної стрічки "Довга доба". Це дійсно дуже важлива і своєчасна робота над повнометражним фільмом про наші долі, про долю нашої України, яка вирішується прямо зараз. Кожен з вас може долучитися до створення цього документального проекту. Для цього необхідно заповнити анкету і відправити хроніку подій, відзняту вами на телефон/камери. Деталі за посиланням у сторіс".

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