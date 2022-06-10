Популярный украинский певец Макс Барских, который после начала войны вернулся в Украину и громко заявил о своей проукраинской позиции, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз Макс рассказал о новом проекте своего продюсера и известного режиссера Алана Бадоева.

Как оказалось, друг Макса Алан решил снять документальный фильм о войне в Украине. Интересный проект тем, что режиссер попросил украинцев поделится своими фото, видео и историями. И по этим документальным подтверждениям снимет кино под названием "Довга доба".

В подписи к публикации Барских написал: "Поздравляю своего друга @alanbadoev с премьерой первого тизера документальной ленты "Довга доба". Это действительно очень важная и своевременная работа над полнометражным фильмом о наших судьбах, о судьбе нашей Украины, которая решается прямо сейчас. Каждый из вас может присоединиться к созданию этого документального проекта. Для этого необходимо заполнить анкету и отправить хронику событий, отснятую вами на телефон/камеры. Детали по ссылке в сторис".

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