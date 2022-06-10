На своїй сторінці в Instagram зірка розповів про дуже показовий факт, як українці поводяться в його ресторані в Івано-Франківську.

"Тримайте трохи надихаючого. У нашому з Інною Поперешнюк бістро є меню №2. За цим меню ми безкоштовно готуємо для українців, які не мають змоги купити собі обід", — пояснив Клопотенко та додав, що також паралельно з цим у закладі запустили опцію, коли гості можуть оплатити для когось той самий обід.

"А тепер просто вдумайтеся у ці цифри: за 3 місяці роботи ми приготували таких 25 000 обідів. І з них 1500 були сплачені іншими українцями, що прийшли до нас поїсти за основним меню і захотіли допомогти тим, хто цього потребує", — розповів шеф-кухар.

Зірка "Майстер Шеф" переконаний, що це величезна цифра в рамках одного закладу, але якщо перекинути її на масштаби всієї країни — то це і є ключ до непереможності українців.

"Бо так чи інакше кожен українець травмований війною, але при тому більшість знаходить свій власний спосіб допомогти іншим українцям. Грошима, їжею, прихистком, інформаційно, підвезти, поділитися любов'ю - будь-що. Українці - сила. Пишаюся бути частиною цієї нації", — зізнається Клопотенко.

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