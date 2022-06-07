Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко впервые вернулся в свою квартиру в Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну 24 февраля.

Как сообщает Politeka.net, победитель шоу "Мастер Шеф", украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко долгое время путешествовал по Европе, где рассказывал правду о войне, которую развязала рф, а также участвовал в благотворительных акциях. Наконец он вернулся в свою квартиру в Киеве, впервые с 24 февраля.

Евгений Клопотенко показал в Instagram-stories поклонникам "новую жизнь", которую создал, пока не был дома. Это грибок в заварнике с чаем.

"Приехал в Киев. Сейчас будут важные новости моего дома. В прошлый раз забыл чай выбросить. Я создал новую жизнь. Посмотрите, какая идеальная плесень. Как можно ее не любить", – сказал Евгений Клопотенко.

Также он рассказал, что в квартире еще стоит новогодняя елка и будет там стоять "до нашей Победы". Кроме того он показал, что осталось от банана - тот почернел и засох.

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