Как сообщает Politeka.net, посещение маникюрного салона или просто покрытия цветным лаком долгое время считалось исключительно женским занятием. Но в последние годы делают себе маникюр и мужчины.

Победитель шоу "Мастер Шеф", украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко тоже решился на изменения, о чем сообщил в своем Инстаграм.

Сегодня знаменитости выбирают такой цвет ногтей, какой им по душе - и многие из них даже выпустили свои собственные лаки. Евгений Клопотенко выбрал патриотическую гамму: синий и желтый оттенок. Шеф-повар запечатлел процес на камеру и доказал: "долой стереотипы!".

"Все бывает в первый раз, как мы знаем..." - подписал кадры победитель шоу "Мастер Шеф".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко нагнал аппетита новым рецептом украинского блюда, видео.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как сделать быстро вечер вкусным.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко посоветовал украинцам, что делать после победы.