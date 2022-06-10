На своей странице в Instagram звезда рассказал об очень показательном факте, как украинцы ведут себя в его ресторане в Ивано-Франковске.
"Держите немного вдохновляющего. В нашем с Инной Поперешнюк бистро есть меню №2. По этому меню мы бесплатно готовим для украинцев, которые не имеют возможности купить себе обед", — пояснил Клопотенко и добавил, что также параллельно с этим в заведении запустили опцию, когда гости могут оплатить для кого-то тот же обед.
"А теперь просто вдумайтесь в эти цифры: за 3 месяца работы мы приготовили таких 25 000 обедов. И из них 1500 были оплачены другими украинцами, которые пришли к нам поесть по основному меню и захотели помочь тем, кто в этом нуждается", — рассказал шеф-повар.
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Звезда "Мастер Шеф" убежден, что это огромная цифра в рамках одного заведения, но если перебросить ее на масштабы всей страны — то это и есть ключ к непобедимости украинцев.
"Потому что так или иначе каждый украинец травмирован войной, но при том большинство находит свой собственный способ помочь другим украинцам. Деньгами, едой, прибежищем, информационно, подвезти, поделиться любовью - во что бы то ни стало. Украинцы - сила. Горжусь быть частью этой нации", — признается Клопотенко.
Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко решился на эксперименты с внешностью, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Евгений Клопотенко вернулся в Киев и показал, что изменилось в его доме.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко поразил поведением за границей.