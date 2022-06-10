Шеф-кухар і ведучий шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво невдало пожартував про Володимира Зеленського та нарвався на критику.

На своїй сторінці в Instagram зірка розмістив відео, яке нібито висміює затримку в поставках озброєння від Німеччини, але вийшло невдало. На першому кадрі зображений Хіменес-Браво разом з військовим, грає весела музика, і підпис "Зеленський: просить зброю у Німеччини". Потім кадр різко змінюється: ми бачимо фото президента України, який нібито не дочекавшись німецької зброї навіть через сто днів говорить "Знаєте, я вже просто хочу піти". Українці вкрай негативно сприйняли такий жарт Ектора, так що ведучому "Майстер Шеф" довелося видалити свій пост.

"Походу Ектора зламали...не зрозуміла гумору 🤔";

"Думаю, Ектор не зовсім правильно зрозумів про що йде мова у відео, напевно якась лінгвістична помилка, інакше не розумію гумору (( краще це видалити";

"Теж не розумію в чому тут гумор, вкрай не зрозумілий пост";

"Маячня, це не його голос";

"Що за маячня, дурний гумор💩";

"Ектор, видаляй цю невдалу нісенітницю";

"Ектор, йди краще картоху чисти, у тебе це краще виходить";

"Піти? Для чого цей пост? Не смішно", - писали в коментарях до відео.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, кто сейчас лучший друг Украины.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво поразил украинцев трагической историей.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как его поразили руины в Бородянке.