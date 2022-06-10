На своїй сторінці в Instagram зірка розмістив відео, яке нібито висміює затримку в поставках озброєння від Німеччини, але вийшло невдало.
На першому кадрі зображений Хіменес-Браво разом з військовим, грає весела музика, і підпис "Зеленський: просить зброю у Німеччини". Потім кадр різко змінюється: ми бачимо фото президента України, який нібито не дочекавшись німецької зброї навіть через сто днів говорить "Знаєте, я вже просто хочу піти".
Українці вкрай негативно сприйняли такий жарт Ектора, так що ведучому "Майстер Шеф" довелося видалити свій пост.
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"Походу Ектора зламали...не зрозуміла гумору 🤔";
"Думаю, Ектор не зовсім правильно зрозумів про що йде мова у відео, напевно якась лінгвістична помилка, інакше не розумію гумору (( краще це видалити";
"Теж не розумію в чому тут гумор, вкрай не зрозумілий пост";
"Маячня, це не його голос";
"Що за маячня, дурний гумор💩";
"Ектор, видаляй цю невдалу нісенітницю";
"Ектор, йди краще картоху чисти, у тебе це краще виходить";
"Піти? Для чого цей пост? Не смішно", - писали в коментарях до відео.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, кто сейчас лучший друг Украины.
Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво поразил украинцев трагической историей.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как его поразили руины в Бородянке.