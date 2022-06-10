Шеф-повар и ведущий шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво неудачно пошутил о Владимире Зеленском и нарвался на критику.

Та своей странице в Instagram звезда разместил видео, якобы высмеивающее задержку в поставках вооружения от Германии, но получилось неудачно. На первом кадре изображен Хименес-Браво вместе с военным, играет веселая музыка, и подпись "Зеленский: просит оружие у Германии". Потом кадр резко сменяется: мы видим фото президента Украины, который якобы не дождавшись немецкого оружия даже через сто дней говорит "Знаете, я уже просто хочу уйти". Украинцы крайне негативно восприняти такую шутку Эктора, так что ведущему "Мастер Шеф" пришлось удалить свой пост.

"Походу Эктора взломали...не поняла юмора 🤔";

"Думаю, Эктор не совсем правильно понял о чем идет речь в видео, наверное какая-то лингвистическая ошибка, иначе не понимаю юмора (( Лучше это удалить";

"Тоже не понимаю в чем тут юмор, крайне не понятный пост";

"Бред, это не его голос";

"Что за бред, глупый юмор💩";

"Эктор, удаляй эту неудачную ерунду";

"Эктор, иди лучше картоху чисти, у тебя это лучше получается";

"Уйти? Для чего этот пост? Не смешно", — писали в комментариях к видео.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, кто сейчас лучший друг Украины.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво поразил украинцев трагической историей.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как его поразили руины в Бородянке.