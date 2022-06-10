На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила кадри зі своїм однокурсником: відео, які він відправляє їй з передової, а також спільне архівне фото, зроблене в 2010 році.

"У мене є дуже крутий друг, ми разом навчалися, практично росли... Я добре знаю його дружину, старшу дитину. Молодша ще не народилася, але за кілька тижнів до війни подала знак батькам - я тут, я з вами… Ми разом навчалися в Карпенка-Карого.Творча особистість, харизматичний хлопець, здавалося б далекий від війни. Але так тільки здавалося...", — розповідає актриса.

Чоловік декілька разів намагався потрапити до лав ЗСУ, але його не хотіли брати, а сьогодні він в одній з найгарячіших точок.

"Те, чим він ділиться зі мною-цінна їжа для духовного зростання. Зазвичай ми говоримо відверто і чесно. Він розповідає мені жахіття війни, не прикрашаючи. Після цього я плачу і від страху і від безсилля", — зізнається Ксенія Мішина.⠀

Але одна розмова, за словами зірки, була особлива: "Тоді він сказав мені: Ксю, одне знаю точно, Бог на війні є! Саме та розмова перевернула все в мені, адже якщо Бог на війні, значить все так, як потрібно, значить все, що потрібно – довіряти?!".

Також Мішина наводить пряму мову свого друга.

«Штаб. Лисичанськ. Кухня. На столі багато спільних чашок, з яких ми п'ємо. Я починаю заварювати чай і раптом розумію - мені потрібна МОЯ чашка, яка в моєму рюкзаку. Виходжу з кухні, проходжу коридор, роблю крок у двері і в кімнату мене заносить уже вибохова хвиля. До кухні прилетіла ракета, яка дивом не вибухнула, а розсипалася, зберігши наші життя.Ще недавно орки підірвали у Сєвєродонецьку хімічний завод, завдання було отруїти нас. Але вітер раптом повіяв у їхній бік! Знов ангели відвели! Ксю, таких історій море. Усі вони про Бога, про Бога на війні! Про його любов і справедливість. Моліться за нас, це те, що нам дуже треба», — розповів він Ксенії."Нехай мені страшно і хочеться кричати: зупинись, у тебе ж сім'я, тебе можуть убити! Але у ці хвилини моє серце знає: це душа, яка йде своїм шляхом. Це вогонь у його очах, це жадоба до життя! Жага вільного життя! Молитися за наших воїнів - ось наше головне завдання!", — наголосила актриса

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