На своей странице в Instagram звезда разместила кадры со своим однокурсником: видео, которые он отправляет ей с передовой, а также совместное архивное фото, сделанное в 2010 году.

"У меня есть очень крутой друг, мы вместе учились, практически росли... Я хорошо знаю его жену, старшего ребенка. Младший еще не родился, но за несколько недель до войны подал знак родителям - я здесь, я с вами... Мы вместе учились в Карпенко-Карого.Творческая личность, харизматичный парень, казалось бы далекий от войны. Но так только казалось...", — рассказывает актриса.

Мужчина несколько раз пытался попасть в ряды ВСУ, но его не хотели брать, а сегодня он в одной из самых горячих точек.

"То, чем он делится со мной - ценная пища для духовного роста. Обычно мы говорим откровенно и честно. Он рассказывает мне ужасы войны, не приукрашивая. После этого я плачу и от страха и от бессилия", — признается Ксения Мишина.⠀

Но один разговор, по словам звезды, был особенный: "Тогда он сказал мне: Ксю, одно знаю точно, Бог на войне есть! Именно тот разговор перевернул все во мне, ведь если Бог на войне, значит все так, как нужно, значит все, что нужно – доверять?!".

Также Мишина приводит прямую речь своего друга.

«Штаб. Лисичанск. Кухня. На столе много общих чашек, из которых мы пьем. Я начинаю заваривать чай и вдруг понимаю - мне нужна МОЯ чашка, которая в моем рюкзаке. Выхожу из кухни, прохожу коридор, делаю шаг в дверь и в комнату меня заносит уже ухабистая волна. В кухню прилетела ракета, которая чудом не взорвалась, а рассыпалась, сохранив наши жизни.Еще недавно орки взорвали в Северодонецке химический завод, задание было отравить нас. Но ветер вдруг подул в их сторону! Опять ангелы увели! Ксю, таких историй море. Все они о Боге, о Боге на войне! О его любви и справедливости. Молитесь за нас, это то, что нам очень надо», — рассказал он Ксении."Пусть мне страшно и хочется кричать: Остановись, у тебя же семья, тебя могут убить! Но в эти минуты мое сердце знает: это душа, которая идет своим путем. Это огонь в его глазах, это жажда жизни! Жажда свободной жизни! Молиться за наших воинов - вот наша главная задача!", — подчеркнула актриса

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