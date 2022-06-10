Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк підтримує відмінну форму. Допомагає їй в цьому правильне харчування і спорт - наприклад, практично щоранку вона відправляється на спортивну ходьбу. Дівчина опублікувала кадри з нової прогулянки в Instagram-Сторіз.

Після весілля вона долучила до здорового способу життя і Володимира Остапчука, і тепер вони разом займаються спортом і вибираються на прогулянки на природу.

Незважаючи на спекотне сонце, вони не стали відмовлятися від бадьорячої вилазки на вулицю.

На знімку спортивне сімейство відображено в ліфті. Христина Горняк вибрала для активного ранку топік і лосини, а її чоловік Володимир Остапчук був у жовтій тенісці і бежевих шортах. Вони зробили миле селфі біля дзеркала в ліфті, на якому телеведучий ласкаво поцілував свою дружину.

Крім того пара показала кадри, які зробили під час прогулянки.

"Класний заряд на день, ми прогулюємося десь 45 хвилин", - зізналася Христина Гірняк.

Нагадаємо, що дружина Остапчука показала свої ранкові ритуали для краси і здоров'я.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука показала, як причепурилася вперше за довгий час.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука після чуток про вагітність показала фігуру в топіку.



