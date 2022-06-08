Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, яка активно займається волонтерством, вперше з 24 лютого причепурилася. Фото перевтілення вона поділилася на своїй сторінці в Instagram-Сторіз.

"Сьогодні я вперше за стільки днів зібралася на роботу гарненькою. На каблуки мене не вистачило, тому одягла кеди, захотілося білі", - підписала знімки дружина телеведучого Володимира Остапчука.

Христина Гірняк зібралася на роботу в чарівному вбранні: світле плаття в горошок з маленьким коміром, манжетами і гудзиками зробило її образ неймовірно жіночним і по-літньому свіжим. До слова, вінтажний стиль і горошок на піку популярності, так що дівчина потрапила в саму точку.

Наряд вона доповнила кедами, сережками, кулончиком і колечком. Завершальний штрих - натуральний макіяж з невеликими стрілками і волосся, укладене в зачіску.

Нагадаємо, що дружина Остапчука в модному вбранні розповіла, яке майбутнє бачить для українців.

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