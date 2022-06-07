Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк нещодавно опублікувала знімок, після якого підписники запідозрили її у вагітності. Щоб розвіяти чутки вона вирішила показати нове фото, зроблене під час пробіжки.
Христина Горняк позує в зручному спортивному костюмі. Комплект складається з легінсів і бежевого топа зі шлейками. На ніжках-бігові кросівки зеленого кольору. Вона позує в парку і демонструє точені форми, ніяких зайвих кілограмів і округлого животика.
"Спасибі всім, хто вчора привітав мене з вагітністю! Ось що значить правильний, або не дуже, ракурс! Сьогодні фото з іншого ракурсу, більш актуального на сьогоднішній день!", - підписала знімок Христина Горняк.
Підписники дружини телеведучого Володимира Остапчука відразу ж оцінили фото, а також зробили компліменти її струнким ніжкам і відмінній фігурі: "Дуже позитивна дівчинка", "Подобаються ваші образи", "Ти на тому фото просто чарівна, я б і не подумала, що там десь можна вагітність розгледіти".
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
В Одесі провели в останню путь легендарного командира морської піхоти: кадри прощання з Героєм
Нова ракетна атака по Києву: у британській розвідці розкрили її справжні причини, фото з місця
"Наші серця розбиті": обірвалося життя знаменитого музиканта, який надихав багатьох
Депресивна " Холостячка "Мішина здивувала виглядом на ранковому фото:" Доброго ранку, якщо можна так сказати..."
Нагадаємо, що дружина Остапчука в модному вбранні розповіла, яке майбутнє бачить для українців.
Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Маски" Остапчука поділилася спогадами з минулого.
Також Politeka писала, що дружина ведучого "Маски" Остапчука показала, як потрібно сприймати складності.