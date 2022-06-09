Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, прекрасно виглядає і може похвалитися стрункою підтягнутою фігурою. Дівчина дотримується правильного харчування, а ранок починає зі спеціальних ритуалів. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram-сторіз.
Для початку вона розсекретила свій "диво-напій" для пробудження огранізму і гарного самопочуття - вже багато років Христина Горняк починає день зі склянки теплої води з лимоном.
Розповіла дружина телеведучого Володимира Остапчука і про свій сніданок - зазвичай він у неї легкий. Наприклад, 9 червня на ранковій тарілці Христини Горник знайшлося місце для гречки, салату і яєць.
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"Обожнюю ранок за свіжі думки, за час в тиші, за те що він взагалі настав", - зізналася вона.
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