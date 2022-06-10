Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поддерживает отличную форму. Помогает ей в этом правильное питание и спорт - к примеру, практически каждое утро она отправляется на спортивную ходьбу. Девушка опубликовала кадры с новой прогулки в Инстаграм-Сториз.
После свадьбы она приобщила к здоровому образу жизни и Владимира Остапчука, и теперь они вместе занимаются спортом и выбираются на прогулки на природу.
Несмотря на жаркое солнце, они не стали отказываться от бодрящей вылазки на улицу.
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На снимке спортивное семейство запечатлено в лифте. Кристина Горняк выбрала для активного утра топик и лосины, а ее супруг Владимир Остапчук был в желтой тенниске и бежевых шортах. Они сделали милое селфи у зеркала в лифте, на котором телеведущий нежно поцеловал свою жену.
Кроме того пара показала кадры, которые сделали во время прогулки.
"Классный заряд на день, мы прогуливаемся где-то 45 минут", - призналась Кристина Горняк.
Напомним, что жена Остапчука показала свои утренние ритуалы для красоты и здоровья.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука показала, как прихорошилась впервые за долгое время.
Также Politeka писала, что жена Остапчука после слухов о беременности показала фигуру в топике.