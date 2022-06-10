Цей проект зацікавив її тим, що всі вірші в ньому написані людьми під час обстрілів або тими, хто був свідком страшних подій війни.

Як повідомляє Politeka.net, багато українських артистів взяли участь у поетичному арт-проекті українського ведучого та продюсера Павла Шилька під назвою "Буремні вірші". Не залишилася осторонь і Маша Єфросиніна, яка проникливо прочитала вірш "Страта".

Твори у виконанні українських знаменитостей були доповнені музичним супроводом та асоціативним відеорядом і опубліковані на YouTube-канал.

У підписі до відео, Маша Єфросиніна зізналася, що цей проект зацікавив її тим, що всі вірші в ньому написані людьми під час обстрілів або тими, хто був свідком страшних подій війни. Телеведуча обрала вірш "Страта", адже повністю поділяє думки автора.

"Я повністю поділяю позицію автора: "кайтеся потім, вбивці дітей, або не кайтеся... пізно. Вас всіх чекає страта - або нашої великою армією... або долею!"", - написала Маша Єфросиніна.

Українці зізналися, що прочитання Маші "викликало у них мурашки", а деяких і зовсім "довело до сліз": "Мурахи по шкірі, міць нашого народу в твоєму голосі", "Я плачу", "Дуже сильна егергетика цього вірша пробуджує ще сильнішу лють і ненависть до тих катів і примножує її", "Потужно, відчувається така скажена енергетика від ваших слів", "Мороз по шкірі, клубок у горлі, сльози".

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