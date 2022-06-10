Как сообщает Politeka.net, многие украинские артисты приняли участие в поэтическом арт-проекте украинского ведущего и продюсера Павла Шилько под названием "Буремні вірші". Не осталась в стороне и Маша Ефросинина, которая проникновенно прочитала стих "Страта".
Произведения в исполнении украинских знаменитостей были дополнены музыкальным сопровождением и ассоциативным видеорядом и опубликованы на YouTube-канале.
В подписи к видео, Маша Ефросинина призналась, что этот проект заинтересовал ее тем, что все стихи в нем написаны людьми во время обстрелов или теми, кто был свидетелем страшных событий войны. Телеведущая выбрала стих "Страта", ведь полностью разделяет мысли автора.
"Я полностью разделяю позицию автора: "Кайтесь потом, убийцы детей, или не кайтесь... поздно. Вас всех ждет казнь - или нашей великой армией... или судьбой!"", - написала Маша Ефросинина.
Украинцы признались, что прочтение Маши "вызвало у них мурашки", а некоторых и вовсе "довело до слез": "Мурашки по коже, мощь нашего народа в твоем голосе", "Я плачу", "Очень сильная эгергетика этого стихотворения пробуждает еще более сильную ярость и ненависть к тем палачам и умножает ее", "Мощно, чувствуется такая бешеная энергетика от ваших слов", "Мороз по коже, ком в горле, слезы".
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