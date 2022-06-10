Популярна українська балерина і багаторічна суддя шоу "Танців з зірками" Катерина Кухар, яка зараз виїхала за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, Цього разу Катя опублікувала миле фото з чоловіком Олександром Стояновим, а в підписі до нього привітала коханого з днем народження.

На чорно-білій фотографії, яка була зроблена до війни, Олександр і Катерина відображені в концертних костюмах, і виглядають вельми екстравагантно. Стоянов позує в чорному костюмі з незвичайною білою сорочкою з пишними мереживними рукавами, а Кухар в чорних брюках з підтяжками і широкій білій сорочці.

У підписі до публікації Катя написала зворушливе привітання коханому чоловікові в його день народження: "Немов з іншого життя... коханий, в твій день бажаю нам тільки одного... Повернути наше життя і мир на нашу рідну землю! Люблю!". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати фото, засинаючи пару компліментами, а Олександра ще й привітаннями з днем народження.

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