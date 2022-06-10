Популярная украинская балерина и многолетняя судья шоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар, которая сейчас выехала за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Катя опубликовала милое фото с мужем Александром Стояновым, а в подписи к нему поздравила любимого с днем рождения.

На черно-белой фотографии, которая была сделана до войны, Александр и Екатерина запечатлены в концертных костюмах, и выглядят весьма экстравагантно. Стоянов позирует в черном костюме с необычной белой рубашкой с пышными кружевными рукавами, а Кухар в черных брюках с подтяжками и широкой белой рубашке.

В подписи к публикации Катя написала трогательное поздравление любимому мужу в его день рождения: "Словно из другой жизни… Любимый, в твой день желаю нам только одного… Вернуть нашу жизнь и мир на нашу родную землю! Люблю!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать фото, засыпая пару комплиментами, а Александра еще и поздравлениями с днем рождения.

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