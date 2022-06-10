Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно представила незвичайний дует з Артемом Пивоваровим, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу Зоряна красуня показала свою нову зовнішність, схоже, після розриву з Володимиром Дантесом після 11 років відносин, зірка вирішила щось поміняти в собі.

В Instagram-сторіс Надя опублікувала коротке миле відео, на якому нічого не робить і не говорить, тільки злегка мотнула головою. Схоже, таким роликом артистка вирішила показати нову зачіску-довге волосся з красивими завитими локонами. На обличчі артистки легкий природний макіяж і грайливий вираз. При цьому вона позує перед камерою в простому білому топіку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Надя Дорофєєва і Володимир Дантес в березні цього року несподівано для всіх мільйонів шанувальників, оголосили про розлучення. Пара була разом близько 11 років, більшу частину з яких вони жили в офіційному шлюбі. Причиною розриву пара ділитися не стала, пояснили, що просто, що обидва подорослішали і пройшла любов. Однак, їм вдалося зберегти теплі дружні стосунки.

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