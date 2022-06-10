Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно представила необычный дуэт с Артемом Пивоваровым, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка показала свою новую внешность, похоже, после разрыва с Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, звезда решила что-то поменять в себе.

В Instagram-сторис Надя опубликовала короткое милое видео, на котором ничего не делает и не говорит, только слегка мотнула головой. Похоже, таким роликом артистка решила показать новую прическу – длинные волосы с красивыми завитыми локонами. На лице артистки легкий естественный макияж и игривое выражение. При этом она позирует перед камерой в простом белом топике.

Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес в марте этого года неожиданно для всех миллионов поклонников, объявили о разводе. Пара была вместе около 11 лет, большую часть из которых они жили в официальном браке. Причиной разрыва пара делиться не стала, объяснили, что просто, что оба повзрослели и прошла любовь. Однако, им удалось сохранить теплые дружественные отношения.

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