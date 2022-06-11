В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Серга, який з перших днів війни поповнив ряди ЗСУ, розповів про те, як обірвав всі зв'язки з колишньою колегою Регіною Тодоренко.

Як відомо, українська ведуча кілька років тому вийшла заміж за російського співака Влада Топалова і з тих пір живе в Росії. З початку війни Тодоренко воліла відмовчуватися про звірства росіян.

Серга, який у свій час вів з Регіною передачу «Орел і решка», зізнався, що для нього остаточним переломним моментом у відносинах з колишньою колегою стала її реакція на смерть їх спільного закомого. Це був друг Серги і колишній бойфренд самої Регіни, який загинув у Бучі.

За словами Серги, після цього Тодоренко написала йому, розпитуючи про загиблого, проте потім опублікувала їх листування в соцмережах, звинувативши Колю в спробі піаритися за її рахунок. Після цього сам Серга опублікував скріншот повного листування, показавши, як все було насправді.

Ведучий стверджує, що після цієї історії колишня колега для нього померла.

"Я записав відеозвернення, де в особі Регіни звернувся до всіх нейтральних блогерів на території РФ. Але вона аж ніяк не відреагувала. І я зрозумів, що це був похорон Регіни в моєму житті. Надгробна мова-бац, і кинув земельку", - заявив Серга.

Він зізнався, що не може зрозуміти таку поведінку Тодоренко.

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