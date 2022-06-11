В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Серга, який з перших днів війни поповнив ряди ЗСУ, розповів про те, як обірвав всі зв'язки з колишньою колегою Регіною Тодоренко.
Як відомо, українська ведуча кілька років тому вийшла заміж за російського співака Влада Топалова і з тих пір живе в Росії. З початку війни Тодоренко воліла відмовчуватися про звірства росіян.
Серга, який у свій час вів з Регіною передачу «Орел і решка», зізнався, що для нього остаточним переломним моментом у відносинах з колишньою колегою стала її реакція на смерть їх спільного закомого. Це був друг Серги і колишній бойфренд самої Регіни, який загинув у Бучі.
За словами Серги, після цього Тодоренко написала йому, розпитуючи про загиблого, проте потім опублікувала їх листування в соцмережах, звинувативши Колю в спробі піаритися за її рахунок. Після цього сам Серга опублікував скріншот повного листування, показавши, як все було насправді.
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Ведучий стверджує, що після цієї історії колишня колега для нього померла.
"Я записав відеозвернення, де в особі Регіни звернувся до всіх нейтральних блогерів на території РФ. Але вона аж ніяк не відреагувала. І я зрозумів, що це був похорон Регіни в моєму житті. Надгробна мова-бац, і кинув земельку", - заявив Серга.
Він зізнався, що не може зрозуміти таку поведінку Тодоренко.
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