В интервью программе «Зірковий шлях» Серга, который с первых дней войны пополнил ряды ВСУ, рассказал о том, как оборвал все связи с бывшей коллегой Региной Тодоренко.

Как известно, украинская ведущая несколько лет назад вышла замуж за российского певца Влада Топалова и с тех пор живет в россии. С начала войны Тодоренко предпочитала отмалчиваться о зверствах россиян.

Серга, который одно время вел с Региной передачу «Орел и решка», признался, что для него окончательным переломным моментом в отношениях с бывшей коллегой стала ее реакция на смерть их общего закомого. Это был друг Серги и бывший бойфренд самой Регины, который погиб в Буче.

По словам Серги, после этого Тодоренко написала ему, расспрашивая о погибшем, однако затем опубликовала их переписку в соцсетях, обвинив Колю в попытке пиариться за ее счет. После этого сам Серга опубликовал скриншот полной переписки, показав, как все было на самом деле.

Ведущий утверждает, что после этой истории бывшая коллега для него умерла.

«Я записал видеообращение, где в лице Регины обратился ко всем нейтральным блогерам на территории РФ. Но она отнюдь не отреагировала. И я понял, что это были похороны Регины в моей жизни. Надгробная речь – бац, и кинул земельку», - заявил Серга.

Он признался, что не может понять такое поведение Тодоренко.

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