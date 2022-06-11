В интервью программе «Зірковий шлях» Серга, который с первых дней войны пополнил ряды ВСУ, рассказал о том, как оборвал все связи с бывшей коллегой Региной Тодоренко.
Как известно, украинская ведущая несколько лет назад вышла замуж за российского певца Влада Топалова и с тех пор живет в россии. С начала войны Тодоренко предпочитала отмалчиваться о зверствах россиян.
Серга, который одно время вел с Региной передачу «Орел и решка», признался, что для него окончательным переломным моментом в отношениях с бывшей коллегой стала ее реакция на смерть их общего закомого. Это был друг Серги и бывший бойфренд самой Регины, который погиб в Буче.
По словам Серги, после этого Тодоренко написала ему, расспрашивая о погибшем, однако затем опубликовала их переписку в соцсетях, обвинив Колю в попытке пиариться за ее счет. После этого сам Серга опубликовал скриншот полной переписки, показав, как все было на самом деле.
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Ведущий утверждает, что после этой истории бывшая коллега для него умерла.
«Я записал видеообращение, где в лице Регины обратился ко всем нейтральным блогерам на территории РФ. Но она отнюдь не отреагировала. И я понял, что это были похороны Регины в моей жизни. Надгробная речь – бац, и кинул земельку», - заявил Серга.
Он признался, что не может понять такое поведение Тодоренко.
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