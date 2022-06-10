Певица не боится смелых нарядов даже в повседневной жизни и с удовольствием демонстрирует стройные формы в ярких аутфитах.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала сейчас гастролирует по миру, чтобы собрать средства на ВСУ и рассказать людям правду о войне. На своей странице в Инстаграм она сообщила, что снова отправляется в дорогу.

Она призналась, что на ближайшие недели запланирована череда выступлений и несколько полноценных концертов, наконец, с ее музыкантами.

"Надеюсь, что вы будете с нами! Каждая встреча, каждое знакомое лицо среди зрителей — невероятная поддержка", — написала Джамала.

Певица показала график выступлений. Так, благотворительные выступления запланированы:

11/06 Торун, Польша

16/06 Света Троица-в-словенских Горицах, Словения

18/06 Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

21/06 Амстердам, Нидерланды

25/06 Glastonbury Festival, Великобритания.

Певица позировала в аэропорту в стильном оверсайз комбинезоне темно-синего цвета. На плечах у нее висел рюкзак. Джамала дополнила свой образ серьгами, кулончиков в виде украинского герба и яркими кросовками на высокой подошве. На ее лице было минимум макияжа.

Напомним, Джамала загрустила за границей и показала, кто ждет ее в Тернополе.

Как писала Politeka, Джамала рассказала, как ее "накрыло" посреди Нью-Йорка.

Также Politeka писала, что Джамала засветилась в гримерке в небрежном образе, честное фото.



