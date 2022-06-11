Як пише Politeka.net, чоловік Алли Пугачової в черговий раз привернув до себе увагу.
На цей раз Галкін вирішив порадувати шанувальників контентом з відпочинку на пляжі. На знімку гуморист стояв під палючим сонцем в чорних плавках і сонцезахисних окулярах. Судячи зі щасливої посмішки, артист щосили насолоджувався літнім днем на пляжі.
Також не можна було не помітити, що 45-річний шоумен у відмінній формі.
"Кубиків ще немає, кульки намітилися", - прокоментував свої успіхи сам Галкін.
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Його передплатники не змогли пройти повз знімка.
"Ви дуже хороша людина. Спасибі вам бо бути людиною дорого сьогодні коштує", "Максим, ви класна людина. Саме з великої літери", "Максим, від щирого серця бажаю тобі успіхів і добра. Виглядаєш відмінно", "Макс в хорошій формі молодець", "Шикарний! Відпочинок на користь, що значить улюблена жінка і діти поруч", "Спасибі Вам за відкриту позицію і чесність", - пишуть люди.
Зазначимо, що раніше Галкін відкрито засудив розв'язану Росією війну в Україні, а також жорстко висміяв російських пропагандистів. Після цього у себе на батьківщині артист піддався критиці.
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