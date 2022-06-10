Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - известный украинский певец и муж Тони Матвиенко. Пара воспитывает совместную дочь Нину, а также у Тони есть дочь от прошлых отношений Ульяна, а у Арсена два сына от прошлого брака. Тоня сейчас находится с дочерью в безопасности, а недавно Нина пошла первый раз в школу. Не забывает Мирзоян и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Премьера
Не буду писать о песне – все в ней…", - написал Мирзоян.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Должны успеть жить". Берегите себя", "Спасибо! Спасибо. Спасибо, что написали и записали. Мне очень нравится чувствовать под Ваши песни. Вы очень нужны своему слушателю", "После первых нескольких секунд мороз по голове", "Спасибо вам".
Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян разоткровенничался о трехмесячной разлуке с женой
А еще Politeka сообщала, что заплаканная Матвиенко рассказала о первой встрече с Мирзояном за время войны
Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко показала подросшую дочь от Арсена Мирзояна, видео