Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - известный украинский певец и муж Тони Матвиенко. Пара воспитывает совместную дочь Нину, а также у Тони есть дочь от прошлых отношений Ульяна, а у Арсена два сына от прошлого брака. Тоня сейчас находится с дочерью в безопасности, а недавно Нина пошла первый раз в школу. Не забывает Мирзоян и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Премьера

Не буду писать о песне – все в ней…", - написал Мирзоян.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Должны успеть жить". Берегите себя", "Спасибо! Спасибо. Спасибо, что написали и записали. Мне очень нравится чувствовать под Ваши песни. Вы очень нужны своему слушателю", "После первых нескольких секунд мороз по голове", "Спасибо вам".

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