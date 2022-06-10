Как пишет Politeka.net, Маша Кравец - старшая дочь актрисы Елены Кравец, звезды студии "Квартал 95". Девушка с 15 лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой, ведь Елена родила двойняшек и места в доме было мало. Маша выросла настоящей красоткой и сейчас ей 19 лет. Девушка занимается танцами, а также понемногу развивает свой блог в Инстаграм. Дочь Кравец долго ничего не постила, но вот решила порадовать фанатов свежим селфи.
На фото Маша была в толстовке и с сумочкой на плече. Девушка собрала волосы в хвост, а образ дополнила стильной серьгой в носу.
Стоит отметить, что не так давно Мария вместе со своими братиком и сестричкой куда-то улетела. Для малышей это был их первый полет. После этого Мария показала двойняшек, которые сидели в флаге Украины.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
"Приведет к краху российской армии": американский офицер раскрыл два сценария завершения войны в Украине
14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" за границей поразила внешностью: "Невероятно красивая"
Братчук раскрыл, сколько любителей россиян нашлось на юге Украины: «Найдем и их»
Горбунов на эмоциях высказался о поведении пожилых украинцев: "Ком в горле, наши люди..."
Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" показала праздничные наряды младших братика и сестрички
А еще Politeka сообщала, что 19-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" показала подросшего младшего братика
Также Politeka писала, что дочь звезды "Квартал 95" Елены Кравец расстроилась накануне своего 19-летия