Как пишет Politeka.net, Маша Кравец - старшая дочь актрисы Елены Кравец, звезды студии "Квартал 95". Девушка с 15 лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой, ведь Елена родила двойняшек и места в доме было мало. Маша выросла настоящей красоткой и сейчас ей 19 лет. Девушка занимается танцами, а также понемногу развивает свой блог в Инстаграм. Дочь Кравец долго ничего не постила, но вот решила порадовать фанатов свежим селфи.

На фото Маша была в толстовке и с сумочкой на плече. Девушка собрала волосы в хвост, а образ дополнила стильной серьгой в носу.

Стоит отметить, что не так давно Мария вместе со своими братиком и сестричкой куда-то улетела. Для малышей это был их первый полет. После этого Мария показала двойняшек, которые сидели в флаге Украины.

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