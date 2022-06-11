Как пишет Politeka.net, муж Аллы Пугачевой в очередной раз привлек к себе внимание.
На этот раз Галкин решил порадовать поклонников контентом с отдыха на пляже. На снимке юморист стоял под палящим солнцем в черных плавках и солнцезащитных очках. Судя по счастливой улыбке, артист вовсю наслаждался летним днем на пляже.
Также нельзя было не заметить, что 45-летний шоумен в отличной форме.
«Кубиков ещё нет, шарики наметились», - прокомментировал свои успехи сам Галкин.
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Его подписчики не смогли пройти мимо снимка.
«Вы очень хороший человек. Спасибо вам ибо быть ЧЕЛОВЕКОМ дорого сегодня стоит», «Максим, Вы классный Человек. Именно с большой буквы», «Максим, от всей души желаю тебе успехов и добра. Выглядишь отлично», «Макс в хорошей форме молодец», «Шикарный! Отдых на пользу, что значит любимая женщина и дети рядом», «Спасибо Вам за открытую позицию и честность», - пишут люди.
Отметим, что ранее Галкин открыто осудил развязанную россией войну в Украине, а также жестко высмеял российских пропагандистов. После этого у себя на родине артист подвергся критике.
Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян презентовал пронзительную песню.
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