Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин и Снежана уже много лет вместе. Пара познакомилась в 2007 году в "Театре 19", а через несколько лет официально уже оформила официально отношения. Пара воспитывает троих детей - Веселину, Елисея и Артура, последний из которых у Снежаны от прошлых отношений.
Сейчас пара гастролирует по миру, давая концерты в поддержку Украины. А недавно Снежана опубликовала видео, в котором показала, как набивает себе татуировку.
"Воплощение мечты", - написала Снежана.
После этого звезда поделилась кадром, где ей написали упрек.
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"Люди живут без крыши, без воды, вообще ситуация тяжелая еще и Харьков. И это ваши мечты, чем вы тогда живете, вы что, как русские зазомбированные", - написала возмущенная девушка.
"Живу тем, что отыграли уже около 30 концертов по всей Европе, сейчас в Америке играем и все деньги отправляем в Украину. А вы чем живете?", - написала в ответ Снежана.
"Не пишите мне такое. Лучше просто отписаться. Лучше пойти и тоже что-то сделать полезное", - добавила звезда.
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